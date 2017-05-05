Газовики Башкирии посадили голубые ели в память о героях Великой Отечественной войны

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 мая работники компаний ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа» приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна-2017». В память о героях Великой Отечественной войны газовики высадили 20 саженцев голубых елей в деревнях Николаевка и Нурлино Уфимского района.

5 деревьев украсили центральную площадь в Николаевке у подножия памятнику В.И. Ленину. Еще пять деревьев заняли свое место на территории местной школы рядом с гранитным постаментом Герою Советского Союза Александру Михайлову — уроженцу деревни Кручинино Уфимского района. Высшую степень отличия СССР в годы войны 19-летний пулеметчик удостоился посмертно за подвиг, совершенный в январе 1944 года. При форсировании реки Днепр он огнем из пулемета поддерживал наступление своей роты и стойко отражал контратаки противника, уничтожив до 20 гитлеровцев. С 1998 года средняя школа деревни Николаевка носит его имя. Память обо всех ветеранах-земляках хранит школьный Музей боевой и трудовой славы.

Еще 10 саженцев голубых елей высадили на территории мемориала воинам Великой Отечественной войны в деревне Нурлино. В 1975 году к 30-летию Победы здесь был сооружен памятник «Скорбящая мать» и увековечены имена около 300 уроженцев Николаевского сельсовета, павших на полях сражений. Как рассказал глава администрации сельсовета Ринат Таминдаров, сегодня в живых уже не осталось ни одного ветерана Великой Отечественной войны. Местные жители давно мечтали украсить территорию мемориала зелеными насаждениями, экологическую акцию газовиков поддержала местная администрация, школьники и активисты молодежного совета.

«Мероприятия экологической направленности мы проводим регулярно, — рассказал заместитель генерального директора по общим вопросам Дмитрий Солоницын. — Этот год в «Газпроме» посвящен экологии, и по всей стране во всех обществах корпорации от западной границы до востока будут проходить акции, направленные на сохранение природы. При этом мы ежегодно принимаем меры по компенсации возможного ущерба окружающей среде. Практически одновременно в майские праздники все подразделения нашей компании по республике проводят подобные акции. Голубые ели, посаженные работниками нашего общества, растут уже в Благоварском, Кушнаренковском, Уфимском районах».

Справка. ПАО «Газпром газораспределение Уфа» сегодня — это около 13,61 млрд кубометров природного газа, ежегодно доставляемого потребителям; свыше 1 млн газифицированных квартир и домовладений; более 15 тысяч газифицированных промышленных предприятий, сельхоз- и коммунально-бытовых объектов, котельных; свыше 47 тысяч км газопроводов; около 10 тысяч блочных и шкафных газорегуляторных пунктов; порядка 7,5 тысячи электрозащитных установок.