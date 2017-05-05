В честь Дня Победы жителей Башкирии ждут четыре выходных

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В честь Дня Победы жителей Башкортостана ждут четырехдневные выходные. Как сообщили в Минтруде республики, в соответствии с Трудовым кодексом РФ 9 мая — День Победы — является нерабочим праздничным днем.

Для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней постановлением Правительства Российской Федерации от 4 августа 2016 года №756 «О переносе выходных дней в 2017 году» выходной день с субботы 7 января перенесен на понедельник 8 мая.

Таким образом, выходными днями при пятидневной рабочей неделе в связи с праздничными днями являются 6, 7, 8, 9 мая 2017 года. Продолжительность работы в пятницу, 5 мая, не сокращается.

На основании статьи 120 Трудового кодекса Российской Федерации при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничный день 9 мая в число календарных дней отпуска не включаются.