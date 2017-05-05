Студенты Башгосуниверситета стали победителями международной математической олимпиады

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Студенты факультета математики и информационных технологий Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета одержали победу на международной математической олимпиаде университетов северных стран (North Countries Universities Mathematical Competition). Турнир состоялся в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). В России это единственная олимпиада, имеющая статус международной. В ней участвовали команды России, ближнего и дальнего зарубежья.

Успешно выступили на турнире студенты БашГУ. Студентка второго курса Дарья Королевич стала обладателем диплома первой степени. Ее однокурсник Эдуард Далинский и магистрант первого курса Игорь Чернов получили дипломы третьей степени.

Руководитель команды, доцент кафедры математического анализа Андрей Акимов отмечен благодарственным письмом ректора университета ИТМО за подготовку студентов и помощь, оказанную оргкомитету при проверке и апелляции работ, сообщили в пресс-центре вуза.

В этом году очный тур олимпиады собрал на одной площадке более 90 студентов из 21 вуза. Параллельно с ним проходил заочный этап для зарубежных команд и участников, которые по каким-либо причинам не смогли приехать. В нем приняли участие около 100 студентов из Испании, Болгарии, Польши, Эстонии, Армении, Туркменистана, Узбекистана.