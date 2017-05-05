Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 62.72 ↓

5 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе высадили сиреневую аллею

ОБЩЕСТВО

В Уфе высадили сиреневую аллею Фото: с сайта администрации города

В Уфе высадили сиреневую аллею Фото: с сайта администрации города

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 50 кустов разных сортов сирени высадили добровольцы в сквере Губайдуллина. В посадке деревьев участвовали глава администрации Советского района Уфы Урал Кильсенбаев старшеклассники лицея №94, ветераны труда.

«Надеемся, что сквер станет ярким украшением района и столицы, одним из любимых мест отдыха горожан, где можно насладиться прогулкой в тени густых деревьев среди ярких клумб и аккуратных газонов. Аллея сирени будет этому способствовать, — сказал Урал Кильсенбаев.

В информационно-аналитическом отделе администрации Советского района напомнили, что в прошлом году в сквере был уложен газон, обустроены цветники, альпийские горки, установлены новые деревянные скамейки и контейнеры для мусора.

Теги: благоустройство,посадка деревьев
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть