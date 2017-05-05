В Башкирии более 200 человек обратились к медикам с жалобами на укусы клещей Фото: Олег Яровиков В Башкирии более 200 человек обратились к медикам с жалобами на укусы клещей Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане более 200 человек обратились к медикам с жалобами на укусы клещей с начала сезона. На прошлой неделе эта цифра была значительно ниже — порядка 30 граждан. Как отмечают специалисты, активизации этих насекомых способствуют благоприятные климатические условия.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с мая средствами против клещей обработали более 50 гектаров площадей: городские парки и лесные массивы. При этом запланировано к обработке более 500 га, что на 33 процента больше, чем в прошлом году.

В Центре гигиены и эпидемиологии в РБ и его филиалах открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза). Их адреса опубликованы на сайте Роспотребнадзора по РБ.