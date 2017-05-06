Перед Днем Победы по Уфе проедет Поэтический трамвай

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

8 мая по Уфе проедет Поэтический трамвай. Как и в предыдущие годы, его организует поэт и тележурналист Илья Боровский. В этом году тема программы посвящена Дню Победы.

Акция с самой необычной сценой в городе стартует в 15.00. Трамвай будет ехать по городу от железнодорожного вокзала до остановки «Госцирк». В передвижном литературном салоне выступят известные поэты, барды и музыканты города. Среди них Владимир Кузьмичев, Айдар Хусаинов, участники клубов авторской песни «Сентябрь», «Белый ворон». Специальный гость проекта — автор-исполнитель Рамиль Бадамшин.