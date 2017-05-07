В Уфимском амфитеатре состоится IV Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая Высота»

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

26 мая в Уфимском амфитеатре за Конгресс-холлом в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Великой Победы, состоится IV Уфимский фестиваль ветеранской и патриотической песни «Боевая Высота».

Среди постоянных участников фестиваля — пользующиеся всероссийской известностью авторы и исполнители Артур Саянов (Севастополь), Валерий Петряев, Игорь Дрягилев (Ярославль), Владимир Воронов (Череповец), Александр Рыбалко, Виктор Иванов (Уфа), группы «Мазари-Шариф» и Сергей Матвеев (Иваново), «Десантное братство» и Владимир Кабанов (Ульяновск), «Ростов» и Олег Гонцов (Ростов), «Блокпост» и Сергей Калугин (Димитровград), «Хорошее настроение» и Эльвира Хайруллина (Татарстан), группа «АНТ» (Уфа).

«При этом каждый фестиваль — это всегда открытие новых имен и талантов, где выступают как признанные мастера и исполнители, так и те, кто только прокладывает свой путь в искусстве, такие как юные победители городского конкурса военно-патриотической песни «Песню мира запевает молодежь!» — говорят организаторы мероприятия.

В проведении фестиваля также примут участие: исторические реконструкторы, военно-патриотические клубы, бронетехника ДОСААФ РБ. Традиционно будет работать солдатская кухня от МЧС РБ с мясной гречневой кашей и сладким горячим чаем уже с 18.00. Начало концертной программы — в 19.00.

«Боевая Высота» является одной из ярких визитных карточек патриотических традиций Уфы. За три года фестиваль успел приобрести всероссийскую известность. Ежегодно он становится одним из центров притяжения всех, кому дороги глубокие патриотические традиции народа, кто видит Россию сильным и процветающим государством.

Организатор фестиваля — администрация Уфы при участии Региональной общественной организации «Ветеран» РБ и братских ветеранских организаций «Крылатая гвардия», «РСВА», «Боевое Братство», «Семьи погибших защитников Отечества».