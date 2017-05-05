Политолог из Башкирии - победитель всероссийского форума молодых ученых Фото: с сайта БашГУ Политолог из Башкирии - победитель всероссийского форума молодых ученых Фото: с сайта БашГУ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Магистрант первого года обучения направления подготовки «Политология» Башкирского государственного университета Андрей Лукьянцев стал победителем всероссийского форума молодых ученых, прошедшего в Екатеринбурге, на базе Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. Ельцина.

Студент БашГУ представил экспертам исследовательскую работу по теме: «Модернизационные аспекты стратегического планирования в политике современной России» (научный руководитель — профессор кафедры философии и политологии Вадим Гайдук). В ходе защиты научных работ комиссия высоко оценила потенциал реализации исследования Андрея Лукъянцева.

По итогам его пригласили на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, а также Лукьянцев получил право опубликовать результаты своих научных изысканий в специальном выпуске одного из журналов, рецензируемом в Российском индексе научного цитирования.

«В рамках форума прошла панельная дискуссия, в ходе которой обсуждались проблемы, направленные на популяризацию молодежной науки, а также финансового обеспечения исследований, выполняемых молодыми учеными», — поделился студент БашГУ.

В мероприятии участвовали молодые ученые, преподаватели аспиранты, выпускники вузов и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Форум работал по пяти направлениям: инженерные науки; естественные науки; математика и компьютерные науки; гуманитарные и социальные науки; экономические науки и управление, сообщили в пресс-центре вуза.