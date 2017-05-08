В Стерлитамаке закрытие театрально-концертного сезона посвятят Году экологии
УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
18 мая состоится закрытие XXVI концертного сезона филармонии Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Программа «Һулар һауам, эсер һыуым, тыуған ерем…» посвящена Году экологии и особо охраняемых природных территорий РБ.
Как сообщили в пресс-службе ТКО, неистощимый дух народа раскроют вдохновенные композиции Театра танца. Красота бескрайних просторов Башкортостана простирается в народных мелодиях кураистов Динара Абдуллина и заслуженного артиста РБ Минигали Хасанова. Как серебряные реки, разольются протяжные башкирские народные песни в исполнении Альберта Шагиева. Хрустальной трелью соловья прозвучат голоса Зульфии Аубакировой и Гузалии Татлыбаевой. А в творчестве артистов башкирской эстрадно-фольклорной группы «Ашкадар» соединятся воедино и дух народа, и величие природы.