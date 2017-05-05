В Иглинском районе Башкирии вдова фронтовика получила сертификат на жилье Фото: администрация Иглинского района В Иглинском районе Башкирии вдова фронтовика получила сертификат на жилье Фото: администрация Иглинского района

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы в Иглинском районе вручили сертификат на приобретение или строительство жилья вдове фронтовика Мунире Хайбуллиной.

Заместитель главы районной администрации Альберт Валиахметов пожелал ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и заверил, что муниципалитет и впредь будет оказывать помощь и поддержку ветеранам войны и их вдовам.

«Моего супруга Мухамадрахима Хайбуллина призвали в Советскую Армию в 1940 году. С 1941 года он воевал 112-ой кавалерийской дивизии, после ранения служил в партизанском отряде. Победу встретил в Берлине. После войны еще четыре года прослужил в Калининграде», — поделилась воспоминаниями труженица тыла. Мунира Хайбуллина также выразила благодарность руководству республики и района за заботу и отзывчивость.

В соответствии с указом главы государства «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» сумма социальной выплаты по сертификату превышает один миллион рублей. В Иглинском районе за шесть лет выдано 152 жилищных сертификата, — сообщили в администрации муниципалитета.