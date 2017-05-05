В Башкирии нейрохирурги начали делать операции на мозге с помощью ультразвукового сканера Фото: с сайта Минздрава РБ
В Башкирии нейрохирурги начали делать операции на мозге с помощью ультразвукового сканера
В Башкирии нейрохирурги начали делать операции на мозге с помощью ультразвукового сканера Фото: с сайта Минздрава РБ
УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Врачи нейрохирурги Республиканской клинической больницы имени Г.Г.Куватова первыми в Приволжском федеральном округе провели операции с помощью ультразвукового сканера последнего поколения.
Первую операцию при помощи нового оборудования нейрохирурги сделали пациентке со злокачественной опухолью.
Современный ультразвуковой сканер позволяет безопасно удалять сложнейшие опухоли головного мозга с максимальной радикальностью удаления и минимальными последствиями для пациента. Аппаратура предоставляет возможность хирургу при помощи камерной технологии в режиме реального времени визуализировать размеры опухоли и его взаиморасположение с важными структурами мозга. Это помогает спланировать оптимальный доступ к опухоли и способствует безопасному его удалению, пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.
В Башкортостане подобные оперативные вмешательства поставлены на поток. В год нейрохирурги республики проводят около тысячи таких операций.
«Преимущество нового аппарата в том, что оно позволяет сократить сроки реабилитации пациента и улучшить качество жизни после операции», — говорит нейрохирург РКБ Алексей Гехтман.