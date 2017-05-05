В Башкирии нейрохирурги начали делать операции на мозге с помощью ультразвукового сканера Фото: с сайта Минздрава РБ В Башкирии нейрохирурги начали делать операции на мозге с помощью ультразвукового сканера Фото: с сайта Минздрава РБ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Врачи нейрохирурги Республиканской клинической больницы имени Г.Г.Куватова первыми в Приволжском федеральном округе провели операции с помощью ультразвукового сканера последнего поколения.

Первую операцию при помощи нового оборудования нейрохирурги сделали пациентке со злокачественной опухолью.

Современный ультразвуковой сканер позволяет безопасно удалять сложнейшие опухоли головного мозга с максимальной радикальностью удаления и минимальными последствиями для пациента. Аппаратура предоставляет возможность хирургу при помощи камерной технологии в режиме реального времени визуализировать размеры опухоли и его взаиморасположение с важными структурами мозга. Это помогает спланировать оптимальный доступ к опухоли и способствует безопасному его удалению, пояснили в пресс-службе Минздрава РБ.

В Башкортостане подобные оперативные вмешательства поставлены на поток. В год нейрохирурги республики проводят около тысячи таких операций.

«Преимущество нового аппарата в том, что оно позволяет сократить сроки реабилитации пациента и улучшить качество жизни после операции», — говорит нейрохирург РКБ Алексей Гехтман.