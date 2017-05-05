В Башкирии победителям турнира по греко-римской борьбе вручили книги с автографом Александра Карелина Фото: администрация г. Кумертау

















В Башкирии победителям турнира по греко-римской борьбе вручили книги с автографом Александра Карелина Фото: администрация г. Кумертау

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В преддверии Дня Победы в городе Кумертау прошел II Республиканский турнир по греко-римской борьбе на призы Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика РФ, генерал-полковника, доктора военных наук, профессора, академика Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова, почётного гражданина города Кумертау Николая Антошкина. В открытии турнира принял участие сам Николай Тимофеевич Антошкин, специально прибывший в город.

Турнир собрал более 150 участников из городов Башкортостана, Оренбургской области и Казахстана.

Глава администрации Кумертау Борис Беляев, приветствуя участников соревнований, пожелал им ярких и запоминающихся побед, выразил благодарность тренерам и родителям борцов за достойное воспитание будущих чемпионов.

Побывать на турнире планировал трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин, но его основная деятельность как депутата Госдумы не позволила в эти дни приехать в Кумертау. Тем не менее, Александр Карелин прислал телеграмму, в которой поддержал участников турнира и пожелал упорства в достижении цели и побед.

По завершению турнира почетные гости приняли участие в награждении победителей. Николай Антошкин передал борцам, занявшим высшую ступень пьедестала, книги с автографом их кумира — Александра Карелина, сообщили в городской администрации.