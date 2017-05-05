В Башкирии школьник придумал таблицу Менделеева для слабовидящих Фото: сайт «Комсомольская правда-Уфа» В Башкирии школьник придумал таблицу Менделеева для слабовидящих Фото: сайт «Комсомольская правда-Уфа»

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии уфимский восьмиклассник коррекционной школы-интерната №28 Михаил Щербаков придумал специальную версию периодической таблицы Менделеева для слепых и слабовидящих, сообщает сайт «Комсомольская правда –Уфа». Текст на таблице написан шрифтом Брайля, она оснащена интерактивными элементами — при нажатии на определенный элемент звучит голосовое сопровождение.

Опытный образец изобретения уже успели испытать в школе-интернате, вскоре создатели подадут заявку в патентное бюро, аналогов изобретению в России нет.