Состоялась рабочая встреча Рустэма Хамитова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева Фото: пресс-служба МВД по РБ









Состоялась рабочая встреча Рустэма Хамитова и министра внутренних дел России Владимира Колокольцева Фото: пресс-служба МВД по РБ

УФА, 5 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

5 мая в Уфе состоялась рабочая встреча Главы Башкортостана Рустэма Хамитова и министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Обсуждались вопросы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов и профилактики правонарушений.

Анализируя оперативную обстановку в республике, Владимир Колокольцев подчеркнул, что она требует дополнительных мер реагирования по ряду направлений. Прежде всего, это касается обеспечения безопасности граждан в общественных местах, где по итогам прошлого года отмечен рост преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Кроме того, особое внимание требуется уделять вопросам оказания государственных услуг.

– Задачи по данному направлению отражены в майских указах Президента Российской Федерации, и их выполнение должно находиться в числе постоянных приоритетов, – сказал он.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов отметил, что отношения между регионом и министерством находятся на очень высоком уровне. Это, прежде всего, касается оказания материально-технической поддержки, строительства новых отделов внутренних дел в городах и районах республики.

– За последние три года мы построили новые здания отделов внутренних дел суммарно на 700 млн рублей. Ежегодно мы оказываем помощь, в том числе из бюджета республики и внебюджетных источников, в размере порядка 100 млн рублей на материально-техническое снабжение, проведение разного рода мероприятий, – сообщил Рустэм Хамитов. – Мы и дальше будем продолжать эту работу.

В столице республики Владимир Колокольцев представил личному составу Министерства внутренних дел по Башкортостану новых руководителей.

Указом Президента Российской Федерации № 192 от 1 мая 2017 года генерал-майор полиции Роман Деев назначен министром внутренних дел по Республике Башкортостан, а полковник полиции Андрей Демидов – его заместителем, начальником полиции.

Глава МВД России отметил, что новое руководство обладает достаточным потенциалом для того, чтобы принимать грамотные решения и обеспечить должный уровень правопорядка в регионе. Владимир Колокольцев выразил уверенность в том, что вновь назначенный руководитель при поддержке личного состава оправдает оказанное доверие.

Рустэм Хамитов пожелал новому министру успехов и подчеркнул, что эффективная работа министерства внутренних дел возможна только в тесном взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти.

– Друг без друга органы государственной власти и правоохранительные органы не могут действовать, – отметил руководитель региона. – Общество ждёт и от власти, и от вас полной отдачи и улучшения качества жизни.