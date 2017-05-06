Телеканал БСТ в прямом эфире покажет Парад Победы из Москвы

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

9 мая в 12.00 телеканал БСТ в прямом эфире покажет парад Победы, который состоится в Москве на Красной площади. По окончании его в 13.00 зрители смогут увидеть торжественный марш «Бессмертного полка». Напомним, праздничное шествие пройдет в Уфе по проспекту Октября, от остановки «Спортивная» до бульвара Славы. Во время съемок, как и в прошлом году, будет использоваться беспилотник. В шествии примут участие и корреспонденты БСТ, которые будут общаться с участниками акции.

О спецпланировании в сетке вещания БСТ сообщила пресс-секретарь ГУП ТРК «Башкортостан» Люция Давлиева. В течение дня будут показаны документальные фильмы. «Женское лицо победы» об участнице подпольного движения в годы Великой Отечественной войны Клавдии Абрамовой. А также проект телеканала «Тамыр» — документальный фильм «Яблоневый цвет» о мечте Героя Советского Союза Хасана Ахтямова. Программа «Неизвестный Башкортостан» расскажет о Герое Советского Союза маршале авиации Иване Пстыго. Начало в 15.15. Традиционно в День Победы зрителей главного канала республики ждет ретро-концерт «Башкорт йыры», где прозвучат песни военных лет.

Полные репортажи о праздничных мероприятиях в республике выйдут в эфир в 21.30 и 22.45 в программе «Новости» на русском и башкирском языках. Трансляцию Салюта Победы с площади Ленина Уфы зрители БСТ увидят в прямом эфире, в 22.00.

Ночной эфир Башкирского спутникового телевидения продолжит советский художественный фильм «Щит и меч» режиссера Владимира Басова.

Специальный репортаж журналиста Максима Окунева, посвященный ветеранам, можно будет увидеть в воскресенье 7 мая в 22.15 после итоговой программы «Новости недели».

8 мая канал БСТ покажет короткометражки из фонда ТВ «Три письма», «Медаль» и специальные видеоролики — воспоминания ветеранов, детей войны. Спектакль БАТД имени М. Гафури «Между небом и землей» по произведениям народного писателя Башкортостана Талхи Гиниатуллина в инсценировке Ралифа Кинзябаева выйдет в эфир в 12.00.

Также накануне праздника зрителей ждет концерт телеканала «Тамыр» «Большая Победа в маленьких сердцах». Начало в 13.30.