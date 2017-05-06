В вузах Башкирии проходят праздничные мероприятия, приуроченные к празднику Великой Победы Фото: с сайтов вузов





















В вузах Башкирии проходят праздничные мероприятия, приуроченные к празднику Великой Победы Фото: с сайтов вузов

УФА, 6 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В вузах Башкортостана проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Башкирском государственном университете состоялся торжественный концерт, куда были приглашены ветераны, труженики тыла, вдовы ветеранов войны, а также преподаватели и студенты.

Ректор БашГУ Николай Морозкин назвал этот праздник самым трогательным и душевным для нашей страны. Он отметил, что нужно всегда помнить свою историю, не поддаваться фальсификациям истории со стороны некоторых политиков. Ректор подчеркнул, что советский народ потерял на войне более 28 миллионов человек, и молодое поколение всегда должно помнить, ценой каких потерь была завоевана победа.

Участница Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы и войны с Японией Александра Абакумова вспомнила о том, как на фронте появились первые девушки. По ее словам, на фронт их прибыло очень много, они постигли все боевые науки, принимали участие буквально во всех родах войск, а также спасали раненых бойцов.

Радостную весть о Победе Александра Абакумова встретила в поезде, следовавшем на Дальней Восток.

«Победа – это непередаваемое чувство радости и слез за тех, кто погиб на войне», — говорит ветеран.

Торжественное возложение цветов к стеле с именами погибших студентов и преподавателей БашГУ и минута молчания в память всех солдат-героев, павших на войне – традиция в вузе.

В годы ВОВ из тогда еще Башкирского государственного педагогического институт им. Тимирязева (ныне БашГУ) из более 100 преподавателей на фронт ушли 35, из 849 студентов – 350.

В завершении студенты и творческие коллективы показали военные и патриотические номера – песни, танцы и театральные зарисовки.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете праздничные мероприятия начались с торжественного собрания. Продолжилось мероприятие на главной университетской площади. Собравшихся поздравили ректор УГАТУ Николай Криони, генерал-майор Владимир Трофимов, председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Валерий Шарипов и другие.

Присоединившись к акции «Бессмертный полк», участники митинга держали в руках портреты фронтовиков – своих дедов и прадедов. Присутствующие почтили память павших минутой молчания и возложением цветов к мемориалу сотрудников, студентов и преподавателей, погибших на полях сражений.

Далее состоялась традиционная военно-спортивная эстафета. Программа состязаний включала одевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК), сборку-разборку автомата и пистолета, перевязку и перенос раненых, бег.

По итогам победу среди девяти команд завоевала сборная Института военно-технического образования (начальник – полковник Махмут Биглов), второе место заняли студенты Института авиационных технологий и материалов, третье – факультета авионики, энергетики и инфокоммуникаций. Специальные призы от газеты «Авиатор» получили Данил Цельман (Уфимский авиационный техникум) и Карина Бадретдинова (факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта).

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, открывая митинг, посвященный Дню Победы, вспомнил тех, кто воевал, кто трудился в тылу.

«Сегодня мы благодарим наших ветеранов, тех, кто принял на свои плечи тяжёлое бремя восстановления разрушенного хозяйства в послевоенные годы. День Победы – наш общий праздник», — отметил ректор УГНТУ.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу, посвящённому преподавателям и сотрудникам вуза – участникам Великой Отечественной войны.

В Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы прошла презентация проекта «Бессмертный батальон БГПУ: книга памяти» о людях, прошедших Великую Отечественную Войну и праздничный концерт.