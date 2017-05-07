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7 мая Воскресенье

Уфа   °

«Уфа-молодежная» разделила очки в Казани с «рубиновыми»

СПОРТ

«Уфа-молодежная» разделила очки в Казани с «рубиновыми» Фото: Дмитрий Слезин

«Уфа-молодежная» разделила очки в Казани с «рубиновыми» Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Накануне дублирующий состав «Уфы» в рамках 27-го тура первенства России среди молодежных команд Премьер-лиги в Казани встречался со сверстниками из «Рубина».

Во втором тайме «Уфу» с пенальти вывел вперед Вячеслав Журавлев. А на 78-й минуте «Рубин» отыгрался усилиями Михаила Яковлева – 1:1.

«Уфа-молодежная» по-прежнему на последнем месте с 18 очками.

Следующий матч уфимские дублеры сыграют дома 13 мая против гостей из махачкалинского «Анжи-молодежного».

Теги: футбол,РФПЛ,молодежные составы
 
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