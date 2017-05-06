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7 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии простились с погибшими при крушении вертолета под Белорецком

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в субботу, 6 мая, простились с погибшими при крушении вертолёта под Белорецком. Напомним, вертолет Robinson, совершавший полет по мониторингу лесопожарной обстановки, разбился 4 мая. На борту было три человека, они погибли.

В Аскинском районе простились с летчиком-наблюдателем Дамиром Шаймухаметовым, в Бураевском – с руководителем Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдаром Янгировым, сообщает БСТ.

В настоящее время следователи выясняют причину трагического случая.

Теги: память
 
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