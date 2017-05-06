В Башкирии простились с погибшими при крушении вертолета под Белорецком

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в субботу, 6 мая, простились с погибшими при крушении вертолёта под Белорецком. Напомним, вертолет Robinson, совершавший полет по мониторингу лесопожарной обстановки, разбился 4 мая. На борту было три человека, они погибли.

В Аскинском районе простились с летчиком-наблюдателем Дамиром Шаймухаметовым, в Бураевском – с руководителем Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Айдаром Янгировым, сообщает БСТ.

В настоящее время следователи выясняют причину трагического случая.