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7 мая Воскресенье

Уфа   °

Вода в реках Уфы убывает

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

Вода в реках Уфы идет на спад. По данным Башгидромета, за последние сутки Белая стала ниже на 15 сантиметров (680 см). Река Уфа возле Шакши опустилась на 12 сантиметров — до 584 см. Река Дема возле деревни Бочкарево достигла уровня 527 сантиметров (-12 см). Все уровни зафиксированы относительно нуля гидропоста.

Динамику уровней рек за последний месяц и актуальные новости на тему большой воды смотрите в разделе «Половодье».

Как республика готовилась к половодью, как измеряются уровни рек и комментарии экспертов читайте в специальном проекте ИА «Башинформ».

Теги: паводок,половодье
 
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