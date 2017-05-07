Депутаты Уфы оживили «Аллею Славы» молодыми саженцами Фото: www.gorsovet-ufa.ru Депутаты Уфы оживили «Аллею Славы» молодыми саженцами Фото: www.gorsovet-ufa.ru

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Депутаты Уфы во главе с председателем городского Совета Валерия Трофимова в сквере 50-летия Победы вместе с другими горожанами заложили новое памятное место в городе — «Аллею Славы».

В этот день звучала праздничная музыка и собралось немало желающих поучаствовать в посадке деревьев. Много деревьев было посажено целыми семьями. Как сообщается на сайте www.gorsovet-ufa.ru, всего на «Аллее Славы» было высажено 350 кленов, 150 можжевельников и сотня туй.

«Аллея Славы» — это всероссийская акция ко Дню Победы. С помощью интернет-голосования из сотни российских городов было отобрано 15, в которых появятся аллеи памяти. Уфа вошла в пятёрку по результатам голосования вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Тулой.