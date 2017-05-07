Сегодня отмечается День радио Фото: из открытых источников Сегодня отмечается День радио Фото: из открытых источников

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в России отмечается День радио, который празднуют работники всех отраслей связи. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал миру первый радиоприёмник. Впервые эта дата была торжественно отмечена в России в мае 1925 года.

В Башкортостане первый радиосигнал появился 7 ноября 1927 года, радиопередачи в эфир стали выходить 1 августа 1928 года. Этот день и считается днём рождения Башкирского радио. Сегодня радио продолжает оставаться авторитетным источником свежих новостей. Согласно статистике ООН, сегодня в мире насчитывается более 51 тысяч радиостанций и более 2,4 млрд радиоприемников, их количество только растёт. В нашей республике вещают четыре государственные радиостанции: «Юлдаш», «Спутник ФМ», «Ашкадар», «Россия-Башкортостан».