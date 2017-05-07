Хоккейная сборная России разгромила итальянцев на чемпионате мира-2017 Фото: Федерация хоккея России Хоккейная сборная России разгромила итальянцев на чемпионате мира-2017 Фото: Федерация хоккея России

УФА, 7 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

Сборная России по хоккею сыграла второй матч на чемпионате мира-2017. На этот раз одержать победу не составило никакого труда. Итальянцы были разгромлены со счётом 10:1.

Первые два периода ворота россиян защищал воспитанник уфимского «Салавата Юлаева», нынешний вратарь «Тампы» Андрей Василевский. За это время Василевский пропустил одну шайбу.

В третьем периоде сменивший его Сорокин заработал «сухарь».

Третий матч группового этапа российская сборная проведет 8 мая против команды Германии. Начало встречи в 17:15 по московскому времени.