В Башкирии ожидается потепление до 23 градусов Фото: автор В Башкирии ожидается потепление до 23 градусов Фото: автор

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане ожидается потепление до 23 градусов. Понедельник, 8 мая, будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Температура воздуха днем составит +9, +14 градусов, по югу до +18.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 9 мая, прогнозируются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. Ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +2,+7, днем +16, +21.

В среду, 10 мая, местами пройдет небольшой дождь, по югу до умеренного. Днем в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый. Днем порывы могут достигать до 18 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10, днем +18, +23.