В Уфе ремонтируют проезжую часть улицы Авроры Фото: пресс-служба администрации Уфы В Уфе ремонтируют проезжую часть улицы Авроры Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе накануне начался ремонт проезжей части на участке от улицы Обской до въезда на территорию городской больницы № 22. Работники подрядной организации выполняют устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Масштабные работы по замене асфальта и доведению ширины проезжей части до нормативных значений по улице Авроры начались в строительный сезон 2016 года. Этим летом капремонт будет проведен на участке от улицы Обской до АЗС. Также предусмотрены такие работы, как полная замена бордюров, фрезеровка старого асфальта, подготовка новой «дорожной одежды», приведение в порядок тротуаров и газонов.

Городские службы приносят извинения за возможные неудобства, связанные с ремонтом дороги. Они призывают водителей обращать внимание на указатели и соблюдать ПДД.