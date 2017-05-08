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8 мая Понедельник

Уфа   °

Уфимцы и гости столицы приглашаются на Фестиваль водных фонариков

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимском парке культуры и отдыха «Первомайский» состоится Фестиваль водных фонариков. 12 и 13 мая в 21.00 запустить фонарики по водной глади пруда, загадав при этом самое заветное желание, приглашаются горожане и гости столицы республики. Для участников и гостей мероприятия в парке будет играть живая музыка – выступят виртуозы скрипки и саксофона.

По информации пресс-службы администрации Уфы, на фестивале будут представлены два типа фонариков: фонарик-лотос исполнит романтические мечты, а фонарик-куб – материальные.

Идейными вдохновителями проведения подобных фестивалей в России являются жители Санкт-Петербурга, где четыре года назад впервые прошло такое мероприятие. В этом году запускать фонарики будут уже более чем в ста городах. В Уфе фестиваль пройдет во второй раз.

Теги: фестиваль
 
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