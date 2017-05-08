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8 мая Понедельник

Уфа   °

Уфимские журналисты присоединились к международной патриотической песенной акции ко Дню Победы

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские журналисты присоединились к международной песенной патриотической акции ко Дню Победы #ОднаНаВсех.

В рамках акции каждый интернет-пользователь может разместить свое видео с исполнением песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа» и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех.

Лучшие видео, присланные пользователями, будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир НТВ.

В акции уже приняли участие тысячи людей в России, Прибалтике, Белоруссии, в том числе легенда отечественной эстрады Лев Лещенко.

«Этот проект, мне кажется, удивителен тем, что он объединяет всех людей в сегодняшней России от стара до млада. Это очень здорово. И я с удовольствием принимаю участие в этом проекте», — сказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

В хор Победы уже влились ижевские школьники, рязанские пенсионерки и белорусские «Песняры». Фирменных интонаций добавил и Владимир Жириновский, сообщают организаторы.

Теги: День Победы,акции
 
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