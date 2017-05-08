В Уфе праздничные мероприятия 9 мая начнутся с возложения цветов к Вечному огню Фото: Олег Яровиков В Уфе праздничные мероприятия 9 мая начнутся с возложения цветов к Вечному огню Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 9 мая пройдут мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По информации пресс-службы администрации города, в 10.00 в парке Победы состоится традиционная торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню и к Мемориалу труженикам тыла.

В 12.00 по проспекту Октября торжественным маршем с транспарантами, на которых изображены солдаты Великой Отечественной войны, пройдут участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения шествия, с 10.00 до 14.00, будет закрыто движение транспорта по проспекту Октября на участке от улицы 50 лет СССР до Бульвара Славы.

В 22.00 на площади имени В.И. Ленина запланирован красочный салют в честь Дня Победы.

Как сообщало агентство «Башинформ», 9 мая в 12.00 телеканал БСТ в прямом эфире покажет парад Победы, который состоится в Москве на Красной площади. По окончании его в 13.00 зрители смогут увидеть торжественный марш «Бессмертного полка».

С подробным планом официальных, культурно-зрелищных, спортивно-массовых и социально-благотворительных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, можно ознакомиться на сайте администрации Уфы.