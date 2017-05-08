В Уфе более 50 юных изобретателей представили свои инновационные проекты Фото: Центр технологического предпринимательства УГНТУ



В Уфе более 50 юных изобретателей представили свои инновационные проекты Фото: Центр технологического предпринимательства УГНТУ

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе состоялся региональный отборочный этап Всероссийского конкурса «Ш.У.СТР.И.К». Название состязания расшифровывается как «школьник, умеющий строить инновационные конструкции».

Более 50 учеников образовательных учреждений Башкортостана собрались на площадке технопарка Уфимского государственного нефтяного технического университета. Они представили жюри свои научно-технические разработки. Члены конкурсной комиссии оценивали работы школьников по нескольким критериям: оригинальность и креативность, уровень технической реализации, перспективность применения, а также умение презентовать проект. Участники конкурса представили современные беспилотные летательные аппараты, роботов, макеты современной нефтяной установки и метеоспутника, инновационную одежду.

«2017 год – Год экологии, поэтому многие из представленных разработок были связаны с защитой окружающей среды. Например, ребята сконструировали плавающую установку, удаляющую нефтяные пятна, прибор, измеряющий уровень углекислого газа, «умный» мусоросборщик, систему очистки выхлопных газов и «оконную ферму». Тема экологии и дизайна была представлена модными нарядами и аксессуарами из бумаги, пластика, полиэтилена, а также из других перерабатываемых и экологически чистых материалов», — рассказала координатор проекта в Уфе Луиза Ахмадишина.

Члены жюри подвели итоги состязания. В возрастной категории 6-9 лет победителем стал уфимец Александр Путенихин и его необычный способ возведения домов из дерева и глины на основе сетчатой конструкции стен. Максим Кожевников из Уфы с летающей моделью разведывательного поисково-спасательного экранолёта-робота занял первое место в категории 10-13 лет. Валерия Воронина из Благовещенска с коллекциями эко-одежды «Сладкое послевкусие» и «Городские новости» одержала победу среди школьников 14-18 лет.

«Мне очень понравилось рассказывать о своем проекте, а также изучать работы других ребят, — поделился Александр Путенихин. — Благодаря этому я понял, как буду развивать дальше свою идею по строительству недорогих и надежных домов из дров и глины. Я уже придумал, с каким проектом вернусь на этот конкурс в следующем году. Думаю, это будет макет нового компактного грузового самолета, но как он будет выглядеть, говорить пока рано».

Все участники конкурса получили сертификаты, а призеры и победители — дипломы и подарки. Лучшие работы рекомендованы к участию в финале Всероссийского конкурса «Ш.У.СТР.И.К.», который состоится в Москве 18 мая.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году четыре проекта из Башкортостана вошли в число победителей всероссийского уровня. Они оказались лучшими в номинациях «IT-разработка» и «Нейротехнологии». Всего на победу претендовали 250 проектов.