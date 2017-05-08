Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72 лет Фото: автор Средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72 лет Фото: автор

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Медики сообщили о снижении уровня смертности в России и об увеличении продолжительности жизни россиян. По данным Министерства здравоохранения РФ, за первые три месяца 2017 года в стране умерло на 5035 человек меньше, чем за тот же период 2016 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «5 канал».

На 15 процентов снизился уровень смертности от туберкулеза, от рака – на 2,8 процента, от заболеваний сердечно-сосудистой системы — на 1,5. Отмечается, что одновременно со снижением смертности выросла средняя продолжительность жизни граждан — она достигла 72-х лет.