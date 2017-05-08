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Самолет Уфа — Москва из-за технической неисправности приземлился в аэропорту столицы Башкирии

ОБЩЕСТВО

Самолет Уфа — Москва из-за технической неисправности приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

Самолет Уфа — Москва из-за технической неисправности приземлился в аэропорту столицы Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В аэропорту «Уфа» в 15.43 из-за технической неисправности, которая выявилась после взлёта, совершил посадку рейс авиакомпании «Аэрофлот». Самолет следовал по маршруту Уфа — Москва. Об этом агентству «Башинформ» сообщила руководитель пресс-службы столичного аэропорта Татьяна Ризван

«На борту находилось 72 взрослых пассажира, девять детей. Все они будут отправлены в Москву рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в 19.15 и 22.55», — проинформировала представитель авиаузла.

Уфимский аэропорт работает в штатном режиме. По словам Татьяны Ризван, обслуживание рейсов других авиакомпаний не прерывалось.

Теги: аэропорт,рейс
 
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