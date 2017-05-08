Футболисты «Уфы» возложили цветы в Парке Победы - ВИДЕО Фото: Дмитрий Слезин
Футболисты «Уфы» возложили цветы в Парке Победы - ВИДЕО
Футболисты «Уфы» возложили цветы в Парке Победы - ВИДЕО Фото: Дмитрий Слезин
УФА, 8 май 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Футболисты «Уфы» в преддверии Дня Победы посетили Парк Победы, где возложили цветы к монументу у Вечного огня. Шествие возглавили генеральный директор клуба Шамиль Газизов и главный тренер Сергей Семак.
За три тура до конца чемпионата Премьер-лиги уфимский клуб, несмотря на последнее поражение в Казани от «Рубина» — 1:2, обеспечил себе прописку на будущий сезон в высшем дивизионе (пока седьмые с 36 очками). Попадание в Еврокубки пока откладывается — четвертое место достижимо только теоретически.
Следующий матч Уфа сыграет 14 мая дома против махачкалинского «Анжи».