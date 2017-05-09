ОНФ запустил патриотический портал о мемориалах Великой Отечественной Фото: Олег Яровиков ОНФ запустил патриотический портал о мемориалах Великой Отечественной Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийский народный фронт запускает уникальный информационный ресурс, наполняемый материалами о мемориальных сооружениях, содержащих «Вечный огонь» или «Огонь памяти», братских могилах, входящих в реестр воинских захоронений и эвакогоспиталях, где проходили лечение солдаты во время Великой Отечественной войны. На сайте размещена информация о российских школах, которым присвоены имена Героев в рамках проекта ОНФ «Имя героя – школе».

Созданная на базе ресурса карта подвигов позволяет ознакомиться с историями героических поступков, биографией земляков, просмотреть исследовательские и творческие работы школьников, а также принять участие в запланированных патриотических мероприятиях в любой точке России, сообщили в пресс-службе ОНФ.

Основными целями ресурса imena.onf.ru являются увековечение памяти Героев Великой Отечественной войны и Героев России, независимо от звания, масштабов подвига, статуса наград, а также объединение народных патриотических инициатив в регионе, городе и селе.

Сайт Общероссийского народного фронта призван формировать у молодежи, подрастающего поколения россиян интерес к изучению истории родного края, своей малой родины. В каждом городе, селе, любом населенном пункте нашей огромной державы есть свои герои, возможно, незаслуженно забытые, есть памятные места, связанные с героическим подвигом народа. Все это не должно быть забыто. Единый электронный ресурс, который объединит все наработанные материалы, будет подспорьем и примером для тех, кто только планирует присоединиться к патриотическим проектам или просто интересуется историей нашей Родины.