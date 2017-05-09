В Башкирии эксперты ОНФ провели мониторинг состояния табличек на зданиях бывших эвакогоспиталей Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии эксперты ОНФ провели мониторинг состояния табличек на зданиях бывших эвакогоспиталей Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Накануне Дня Победы эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели мониторинг состояния памятных знаков на зданиях, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали. Всего за период войны на территории Башкирии было сформировано более 60 эвакогоспиталей, половина из них находилась в Уфе, сообщили в региональном штабе.

«Чаще всего под госпитальные базы отводились здания институтов, школ домов культуры и санаториев. По данным ученых, за время войны через эвакогоспитали Башкортостана прошли более 250 тыс. солдат и офицеров Красной армии, почти половина из них, благодаря усилиям медперсонала, вернулась в строй. Скончались от ран примерно 1500 человек, многие из них покоятся на Сергиевском кладбище в Уфе. Спасали жизнь и занимались восстановлением здоровья раненых около 400 врачей. Самоотверженный труд докторов, медицинских сестер и санитаров эвакогоспиталей стал вкладом в общую победу. Это была их линия фронта, их передовая. Мы не имеем права забывать тех, кто в белых халатах и скальпелем в руках приближал День Победы. Молодежь должна знать страницы истории, которые связаны с деятельностью эвакогоспиталей. И памятные знаки на зданиях, где они размещались, то немногое, что мы должны сделать в память о подвиге тех, кто ковал победу в тылу», — считает член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

В ходе мониторинга активисты Народного фронта проверили 30 объектов в Уфе. На 15 зданиях, бывших эвакогоспиталях, сохранились таблички еще с советских времен. На фасадах школ №№ 91 и 101 после ремонта установлены новые памятные знаки, администрация школ №№ 44 и 19 помимо общей информации разместила имена погибших в годы Великой Отечественной войны учащихся и учителей. Многие здания оказались снесены или капитально перестроены, таблички на них отсутствуют. Аналогичные мониторинги общественники планируют провести и в других населенных пунктах региона, где дислоцировались эвакогоспитали.