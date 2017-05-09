В Уфе начинается авиа-шоу и флеш-моб «Победа»

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Торжества в рамках празднования Дня Победы проходят во всех районах столицы Башкирии. В сквер «Волна» доставлено «Знамя Победы» в рамках мотопробега «Во имя Победы!». В 14.00 в небе над сквером пройдет авиа-шоу, представленное пилотами аэродрома Первушино. До начала праздника запланирована акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой волонтеры будут распространять оранжево-черные ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне. На сцене пройдет праздничный концерт с участием лучших солистов и коллективов художественной самодеятельности района, победителей районного конкурса «Я люблю тебя, жизнь!», а также солистов Башкирской государственной филармонии им.Хусаина Ахметова. На площади перед сквером запланировано проведение спортивного мероприятия «Рекорд Победы», где все гости праздника смогут внести свой вклад в рекорд по отжиманию. Для детей младшего возраста будет организован конкурс рисунков на асфальте «В каждом рисунке солнце!», а также будут работать интерактивные площадки: Символы Победы» – мастер-классы, где можно будет изготовить из бумаги символы Победы – гвоздики, голубей, тематические открытки, которые потом будут вручены ветеранам, гостям праздника; Фото-зона», где все желающие смогут сфотографироваться в военной одежде на фоне баннера «День Победы!»; Интеллектуальная зона, где можно будет проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. По завершении первого блока концерта планируется проведение флэш-моба, где участники мероприятия выстроятся перед главной сценой в форме слова «Победа». Все гости праздника могут отведать солдатскую кашу.