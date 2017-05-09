В Башкирии активисты ОНФ возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата на кладбище воинов, скончавшихся от ран в эвакогоспитале Фото: пресс-служба ОНФ



В Башкирии активисты ОНФ возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата на кладбище воинов, скончавшихся от ран в эвакогоспитале Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В День Победы активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в республике возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата на мемориальном кладбище воинов, скончавшихся от ран в эвакогоспитале, располагавшемся в санатория Юматово. В годы Великой Отечественной войны на базе санатория был развернут эвакогоспиталь №2577. Тысячи советских солдат и офицеров прошли через юматовскую госпитальную базу. Многие из них, благодаря стараниям медиков, вновь вернулись в строй. Скончавшиеся в госпитале от ран красноармейцы, навсегда остались в башкирской земле и захоронены на местном кладбище. Братская могила советских воинов постановлением Совета министров БАССР от 11.07.1955 года №441 признана памятником истории, сообщили в региональном штабе.

В рамках мониторинга состояния памятных знаков на зданиях, в которых в годы Великой Отечественной войны размещались эвакогоспитали, активисты Народного фронта выявили, что табличка на корпусах санатория Юматово отсутствуют. Общественники считают, что такая ситуация недопустима. Несмотря на то, что в санатории функционирует музей, экспонаты которого отражают историю лечебного учреждения в годы войны, памятный знак на здании должен быть восстановлен. С такой рекомендацией активисты ОНФ намерены обратиться в адрес руководства санатория.