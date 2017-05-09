В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел большой праздник в честь Дня Победы Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат» В Уфе на ипподроме «Акбузат» прошел большой праздник в честь Дня Победы Фото: предоставлено ипподромом «Акбузат»

УФА, 9 май 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

На уфимском международном ипподроме «Акбузат» имени Тагира Кусимова уфимцы и гости города смогли увидеть увлекательное зрелище. Зрителей порадовали выступления творческих коллективов города Уфы, конные игры.

Затем прошло состязание самых резвых скакунов и рысаков, лучших наездников Башкирии и соседних регионов. Одновременно был открыт скаковой сезон. Организатором красочного праздника стала администрация ипподрома.

Заезд в честь ветеранов Великой Отечественной войны среди лошадей трехлетнего возраста на дистанции 1600 метров заставил поволноваться зрителей. Ведь среди участников ‑ именитые наездники и известные рысаки Огранка, Неформал, Гистория и другие. Сразу же со старта лидерство захватила вороная кобыла Гадалка Лок, которой управляла Лиза Матусевич. Но очень скоро вперед вышла гнедая кобыла Огранка с наездницей Анастасией Секисовой, которая смогла выдержать все атаки соперников и финишировать первой. Результат Огранки ‑ две минуты 6,8 секунды, что выше ее личного рекорда на 2,7 секунды. Следом финишировали Гадалка Лок, Пульман, Гистория и Реквием Ди Гас. Победа Анастасии Секисовой тем престижна, что она опередила трех опытнейших мастеров-наездников, в том числе и своего деда ‑ именитого Виталия Секисова.

В заезде, где скакуны чистокровной верховой породы трех лет и старше боролись за приз в честь Дня Победы на дистанции 1400 метров, никто не смог на равных соперничать с гнедой кобылой Шиманой. Под седлом жокея Айрата Ишназарова она первой пришла к финишному столбу, показав время в одну минуту 29,1 секунды. Второе место завоевала гнедая кобыла Альбана с жокеем Михаилом Костюшиным.

Зрелищным выдался заезд, где еще на один приз в честь Дня Победы выступали рысаки-четырехлетки на классической дистанции 1600 метров. Лидером заезда сразу же после старта стала гнедая кобыла Эстафета Син с наездницей Екатериной Евсеевой. Очень скоро к ней приблизился гнедой жеребец Дакар Лок с Лизой Матусевич, который стал претендовать на первое место. Уже на финишной прямой Дакару Локу удалось выйти вперед и закончить дистанцию с очень высокой резвостью в две минуты 4,6 секунды. Последующие места заняли Шериф Син, Эстафета Син и Восторг.

В розыгрыше приза «Весенний» для рысаков старшего возраста орловской породы на классической дистанции удача сопутствовала вороному жеребцу Живому Порыву. Под умелым управлением наездника Павла Саидова он вихрем прошел дистанцию за две минуты 6,1 секунды. Следом финишировали Верный, Выпуск, Майкоп и Карукас.

Приз Открытия на дистанции 1800 метров среди скакунов трехлетнего возраста чистокровной верховой породы в упорной борьбе выиграл рыжий жеребец Брук Уэй, которым умело управлял жокей Руслан Саитгареев. Победитель закончил дистанцию за одну минуту 54 секунды ровно. Призовые места достались также Ордэну, Сарошу и Чаплину.